Разрушаем враждебную логистику: Сырский показал, как Силы обороны сотнями уничтожают технику армии РФ. Видео

Украинские военные продолжают уничтожать ценную технику врага и его личный состав. Суммарные потери противника в автомобильной и специальной технике достигли почти 10 тысяч единиц.

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Эффектное видео одной из операций опубликовал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он показал, как Силы обороны сотками уничтожают технику армии РФ, нарушая логистику неприятеля.

"Ежедневно Силы обороны обезвреживают более тысячи захватчиков и уничтожают сотни единиц вражеской техники. Точными поражениями разрушаем вражескую логистику. Только с начала года суммарные потери противника в автомобильной и специальной технике достигли почти 10 тысяч единиц (9838)", – говорится в сообщении.

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил украинских военных защитников за профессионализм, отвагу и эффективность.

"Борьба продолжается! Слава Украине!" – добавил Сырский.

За прошедшие сутки, 28 марта, по всей линии фронта продолжались ожесточенные бои: за сутки зафиксировано 183 боевых столкновения. В частности, украинские воины отражали вражеские атаки на Покровском направлении, что уже долгое время остается самым горячим участком российско-украинской войны.

Напомним, накануне стало известно, что украинские воины с помощью дронов на Покровском направлении ВСУ уничтожили "Град" и бронетехнику врага. Боевую работу они показали на видео.

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