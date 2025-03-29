На фронте произошло 183 боевых столкновения за сутки, ВСУ сдерживают врага на Покровском направлении – Генштаб

По всей линии фронта 28 марта продолжались ожесточенные бои: за сутки зафиксировано 183 боевых столкновения. В частности, украинские воины отражали вражеские атаки на Покровском направлении, которое в течение долгого времени остается самым горячим участком российско-украинской войны.

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Накануне украинская авиация, ракетные войска и артиллерия продолжали наносить удары по местам скопления вражеской пехоты, техники и оружия, уничтожен пункт управления, средство ПВО и артиллерийские системы армии РФ. О ситуации на фронте рассказали в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Накануне противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, применив пять ракет и 94 авиаудара, сбросив 179 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 5899 обстрелов, в том числе 145 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2853 дрона-камикадзе.

Агресор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Угроиды, Наумовка, Миропольское, Краснополье, Петрушевка, Проходы Сумской области; Новополье Донецкой области; Каменское, Новоандреевка, Новоданиловка Запорожской области; Козацкое Херсонской области.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по девяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному средству ПВО, одному пункту управления, двум артиллерийским средствам и еще по двум другим объектам противника", – рассказали о результатах "демилитаризации" и "денацификации" оккупационной армии в Генштабе.

Всего за сутки на линии фронта произошло 183 боевых столкновения.

На Харьковском направлении враг четырежды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Волчанска и в сторону Каменки.

На Купянском направлении вчера произошло три атаки захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районе Загрызового и в направлении Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населённых пунктов Надия, Ямполевка и в сторону Грековки, Нового, Новомихайловки, Зеленой Долины.

На Северском направлении наши воины успешно остановили одну атаку противника вблизи Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали в районе Часова Яра и в направлении Белой Горы, Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил 20 атак в районе Торецка и в сторону Дилиевки и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 73 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Александрополь, Тарасовка, Елизаветовка, Лысовка, Котлино, Новосергеевка, Удачное, Новоалександровка, Котляровка, Успеновка, Преображенка, Андреевка и в направлении Калинового.

На Новопавловском направлении противник в течение прошедшего дня совершил 17 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Днепроэнергия.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили четыре атаки в районе Привольного.

На Ореховском направлении оккупационные войска восемь раз штурмовали позиции Сил обороны в сторону населенных пунктов Щербаки, Малые Щербаки, Малая Токмачка, Степовое, Каменское и севернее Нестерянки.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили две вражеские атаки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 28 авиаударов, сбросив при этом 44 управляемые авиационные бомбы, совершил 371 обстрел, 16 из них – из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили 14 штурмов захватчиков", – рассказали в Генштабе.

Напомним, накануне потери российских захватчиков составили 1740 человек. Также украинские воины обезвредили 23 танка, 34 боевых бронированных машин, 64 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, три средства противовоздушной обороны, 164 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 118 автомобилей оккупантов.

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