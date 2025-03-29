ВСУ отминусовали 1740 захватчиков, 23 танка и три системы ПВО армии Путина за сутки – Генштаб

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1740 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе превысили 912 тысяч человек.

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Уничтожено также значительное количество военной техники и вооружений, в том числе 23 танка и три системы ПВО врага. Обновленные данные по потерям РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

По подсчетам Генштаба, накануне украинские воины уменьшили численность вражеской армии еще на 1740 захватчиков. Общие же боевые потери России за время полномасштабного вторжения к утру 29 марта составили около 912 490 человек

Эффективно накануне производилась также "демилитаризация" армии российского диктатора Владимира Путина.

Так, за минувшие сутки россияне потеряли 23 танка (в общей сложности их уничтожено уже 10 478), 34 боевых бронированных машин (21 796), 64 артиллерийские системы (25 451), одна РСЗО (1 345), три средства ПВО (1 112). Кроме того, отминусованы 164 БПЛА оперативно-тактического уровня (31 234) и 118 единиц автомобильной техники и автоцистерн (42 398).

Временно неизменным остается количество уничтоженных украинскими воинами самолетов (370), вертолетов (335), крылатых ракет (3 121), кораблей /катеров (28), подводных лодок (1), специальной техники (3 787).

Напомним, накануне стало известно, что Воздушные силы ударили по пункту пропуска РФ на Брянщине. В результате поражения уничтожена военная инфраструктура российских оккупационных войск. В частности, у врага отминусованы средства связи и радиоэлектронной борьбы, система видеонаблюдения и другие технические средства.

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