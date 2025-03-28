Ответ на действия агрессора: Воздушные силы ударили по пункту пропуска РФ на Брянщине

Силы обороны Украины нанесли удар по пограничному пункту пропуска "Погар" в районе города Случовск Брянской области России. В результате поражения уничтожена военная инфраструктура российских оккупационных войск.

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В частности, у врага отминусовано средства связи и радиоэлектронной борьбы, систему видеонаблюдения и другие технические средства. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, отметив, что этот удар является ответом на действия агрессора.

Также отмечается, что по предварительной информации ликвидировано от 15 до 40 оккупантов.

"Этот авиаудар стал ответом на цинические действия армии государства-агрессора, которая продолжает террор против Украины ежедневными запусками десятков ударных дронов по населенным пунктам, разрушает гражданскую инфраструктуру и жилые дома, убивает мирных украинских граждан", – отметили в Генштабе.

Военные уточнили, что из локации "Погар" неоднократно фиксировались запуски российских БПЛА.

"Уничтожение указанного пункта пропуска снижает потенциал врага по ведению боевых действий против подразделений Сил обороны Украины в Сумской области и на Курском направлении", – добавили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Генштаб опроверг российские заявления о якобы поражении Украиной энергетических объектов на территории РФ и временно оккупированных регионов. Украинские военные действуют в соответствии с международными договоренностями и наносят удары исключительно по военным целям противника.

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