Силы обороны наносят удары только по военным объектам России: в Генштабе выступили с заявлением

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опроверг российские заявления о якобы поражении Украиной энергетических объектов на территории РФ и временно оккупированных регионов. Там подчеркнули, что украинские военные действуют в соответствии с международными договоренностями и наносят удары исключительно по военным целям противника.

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Об этом говорится в заявлении Генштаба ВСУ. Отмечается, что Министерство обороны Российской Федерации систематически распространяет фейковые заявления, пытаясь обвинить Украину в нападениях на энергетическую инфраструктуру. Украинская сторона придерживается взятых на себя обязательств и не атакует такие объекты, в то время как Россия продолжает нарушать договоренности.

"Силы обороны Украины неукоснительно соблюдают достигнутые с партнерами договоренности по остановке ударов по энергетическим объектам. Огненное поражение осуществляется исключительно по военным целям российской оккупационной армии", – говорится в сообщении.

Несмотря на обвинения со стороны РФ именно российская армия регулярно обстреливает украинские энергообъекты. Только за последние сутки зафиксированы удары по объектам критической инфраструктуры в Херсоне и Полтавской области. Украина ожидает ответной реакции партнеров на такие действия армии РФ.

В Генштабе подчеркнули, что российские власти используют дезинформацию как часть своей стратегии ведения войны. Распространение фейков направлено на дискредитацию Украины и ее международных партнеров, а также попытки оправдать собственные военные преступления и удары по гражданской инфраструктуре.

"Ежедневные информационные вбросы и дезинформация, которые распространяет военное ведомство РФ, преследуют цель дискредитировать Украину и дипломатические усилия Украины и партнеров. Российская тактика затягивания войны остается неизменной", — отметили представители Генштаба.

На днях в Генштабе ВСУ опровергли очередные обвинения России о якобы украинских атаках на энергетические объекты на территории РФ. Однако с 25 по 27 марта Силы обороны Украины не наносили ударов по энергетическим объектам страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате украинского удара по аэродрому "Энгельс-2" воздушно-космических сил ВС РФ 20 марта было уничтожено 96 крылатых ракет воздушного базирования. Этого вооружения врагу хватило бы на три ракетных удара по Украине.

Также к утру 28 марта многочисленные взрывы прогремели в городах Энгельс и Саратов в Саратовской области РФ. Россияне жаловались на атаку дронов в регионе.

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