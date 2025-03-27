В результате удара по аэродрому 'Энгельс-2' враг потерял 96 крылатых ракет воздушного базирования – Генштаб

Украинский удар по аэродрому воздушно-космических сил ВС РФ "Энгельс-2" уничтожил 96 крылатых ракет воздушного базирования. Этого вооружения врагу хватило бы на три ракетных удара по Украине.

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Поражение по российскому военному объекту было нанесено еще 20 марта. Уточненную информацию 27 марта сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"По уточненной информации, враг потерял 96 крылатых ракет воздушного базирования. В том числе и в результате вторичной детонации. Указанные средства поражения были рассчитаны для нанесения трех ракетных ударов в течение марта-апреля этого года", – говорится в сообщении.

Кроме того, удары по местам хранения авиационного горючего привели к уничтожению значительных его запасов, что негативно сказывается на возможности страны-агрессора России обеспечивать боевые действия.

"Борьба продолжается! Слава Украине!" – добавили в Генштабе.

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