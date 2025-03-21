Разрушенные здания и воронки: появились спутниковые снимки последствий удара по аэродрому 'Энгельс-2'

В результате атаки Службы безопасности Украины и Сил специальных операций ВСУ на аэродром "Энгельс-2" в Саратовской области России были повреждены склады с боеприпасами. Кадры со спутника за 21 марта демонстрируют разрушенные здания и воронки, образовавшиеся в результате взрывов.

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Спутниковые снимки Maxar Technologies проанализировали журналисты проекта "Схемы". С пораженного аэродрома неоднократно взлетали вражеские стратегические бомбардировщики для нанесения ракетных ударов по Украине.

По словам авиаэксперта Анатолия Храпчинского, на складах, по которым были нанесены удары, стояли контейнеры для ракет Х-101/Х-555, которые Россия использует для атак на Украину с самолетов Ту-160 и Ту-95.

"Также есть вероятность, что там находился центр предполетной подготовки ракет, который также был уничтожен", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, взрывы на аэродроме в Энгельсе Саратовской области в ночь на 20 марта стали результатом операции Службы безопасности Украины и Сил специальных операций. Атака по военному объекту российских оккупантов была осуществлена с помощью дронов.

В результате удара по военному объекту был зафиксирован пожар, взрывы и детонация боеприпасов. Кроме того, там могли погибнуть два члена экипажа бомбардировщика Ту-95МС, среди них – второй пилот.

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