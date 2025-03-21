В результате удара по аэродрому в Энгельсе могли погибнуть два члена экипажа борта Ту-95МС – СМИ

В ночь на 20 марта беспилотники СБУ и Сил спецопераций Украины атаковали стратегический военный аэродром "Энгельс-2" в Саратовской области РФ. По предварительным данным, могли погибнуть два члена экипажа бомбардировщика Ту-95МС, среди них – второй пилот.

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В результате удара по военному объекту был зафиксирован пожар, взрывы и детонация боеприпасов. Об этом сообщили мониторинговые Telegram-каналы.

Детали и обстоятельства гибели пилотов еще устанавливаются, а официального подтверждения пока нет.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар по этому объекту, который кафиры использовали для запуска ракет по Украине.

"Этот военный объект используется авиацией оккупантов, в частности, для нанесения ракетных ударов по территории Украины и террористических атак против мирного населения", — говорится в заявлении ведомства.

Украинские военнослужащие отработали по враждебным целям с "хирургической точностью", сообщили проинформированные источники OBOZ.UA. При этом российские системы ПВО действовали неэффективно и попадали ракетами по гражданским зданиям и инфраструктурным объектам в городах Энгельс и Саратов.

"СБУ с собратьями продолжает с хирургической точностью отрабатывать по ключевым военным объектам РФ, которые являются абсолютно законными военными целями. Такие спецоперации уменьшают возможности врага терроризировать украинские города ракетными ударами", – сообщил источник.

После атаки очевидцы сообщали о сильном дыме в микрорайоне "3-й летный городок", расположенном неподалеку от аэродрома. Российская ПВО пыталась перехватить дроны, но нанесла удары по гражданским зданиям в Саратове и Энгельсе.

Как сообщал OBOZ.UA, за последние две недели на фоне многих сообщений о взрывах и пожарах в России украинские удары по энергетике страны-агрессора прошли без внимания большинства массмедиа. Таких случаев, которые "не освещались или освещались не полностью", было не менее пяти.

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