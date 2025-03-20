Дроны атаковали Саратовскую область: под прицелом был аэродром в Энгельсе, поднялся дым. Фото и видео

В ночь на 20 марта в России пожаловались на атаку дронов по Саратовской области. Утверждают, что шумно было в Энгельсе, где расположена военная авиабаза: после взрывов в районе ее поднялся "гриб" дыма.

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Об этом сообщили российские Telegram-каналы, публикуя кадры. Там же распространилась информация о якобы эвакуации жителей домов, расположенных вблизи аэродрома.

"Сильный дым виден в микрорайоне "3-й летный городок" в Энгельсе после атаки БПЛА", – писали пропагандисты со ссылкой на заявления местных жителей.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что в результате атаки БПЛА в Энгельсе "частично выбило окна в двух детских садах и школе", пострадавших нет.

В то же время Росавиация отчиталась о временном прекращении работы аэропортов Саратова и Самары.

Паблик ASTRA обратил внимание, что этот микрорайон расположен примерно в 10 километрах от военного аэродрома "Энгельс-2", откуда российские самолеты взлетают для нанесения ракетных ударов по Украине.

Там же отметили, что российские паблики начали сообщать о якобы эвакуации жителей близлежащих домов с военным аэродромом после атаки БПЛА.

Власти региона или города об этом не сообщали. Ранее губернатор лишь заявил, что обучение школьников в Энгельсе в четверг будет дистанционным.

Как сообщал OBOZ.UA, в Краснодарском крае РФ больше суток горела нефтебаза в станице Кавказская, атакованная украинскими дронами в ночь на 19 марта. Огонь охватил 1,7 тыс. кв. м площади, из-за пожара предприятие остановило работу.

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