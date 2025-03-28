В Энгельсе и Саратове прогремела серия взрывов. Видео

Под утро 28 марта многочисленные взрывы прогремели в городах Энгельс и Саратов в Саратовской области РФ. Россияне жаловались на атаку дронов в регионе, где расположена авиабаза, которая уже не раз принимала "бавовну".

Видео дня

Об этом сообщают российские Telegram-каналы. Там опубликовали видео, которые зафиксировали громкое утро в городах, расположенных по обе стороны реки Волга.

"В Саратове и Энгельсе местные жители насчитали более 20 взрывов. Слышна сирена. Предварительно, работает ПВО", –говорилось в сообщениях.

По словам очевидцев, взрывы начались около четырех часов утра в пятницу, они видели в небе беспилотники.

Местные власти событие не комментировали, поэтому пропагандисты признали, что им ничего неизвестно о возможных повреждениях и пострадавших.

"Энгельс Саратовской области РФ – работа вражеской ПВО, взрывы", – сообщил украинский Telegram-канал monitor.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате украинского удара по аэродрому "Энгельс-2" воздушно-космических сил ВС РФ 20 марта было уничтожено 96 крылатых ракет воздушного базирования. Этого вооружения врагу хватило бы на три ракетных удара по Украине.

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