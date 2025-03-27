'Россияне продолжает штамповать фейки': в Генштабе опровергает очередные обвинения РФ в ударах по энергетике

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины опровергли очередные обвинения России о якобы ударах Украины по энергетическим объектам на территории РФ. С 25 по 27 марта Силы обороны Украины не наносили ударов по энергетическим объектам страны-агрессора.

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Речь идет о Курской и Брянской областях России, а также о временно оккупированном Крымском полуострове. Об этом говорится в заявлении Генштаба ВСУ.

"Очередное заявление министерства обороны РФ (о якобы нарушении Украиной условий прекращения поражения энергетических объектов) не соответствует действительности. Так же, как и вчерашнее подобное заявление. 25-27 марта Силы обороны Украины не наносили удары БпЛА по энергетическим объектам России в Курской и Брянской областях России, а также по энергетическим объектам на территории временно оккупированного россиянами украинского Крыма", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что подобные заявления являются частью информационной войны Кремля, которая имеет целью безосновательно обвинить Украину и затянуть войну.

Ранее в Кремле заявили, что по итогам переговоров с США в Саудовской Аравии достигнута договоренность о запрете ударов по объектам энергетики РФ и Украины сроком на 30 суток. Начинается перемирие 18 марта. В то же время в Москве продолжают утверждать, что соглашение вступает в силу после снятия ряда санкций и ограничений против РФ.

В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что 30-дневное перемирие, охватывающее Черное море и энергетику, вступило в силу 25 марта . Он также отметил, что заявления по итогам встреч делегации США с украинской и российской сторонами разнятся.

В Белом доме заявили, что США и Украина договорились о безопасном судоходстве в Черном море, исключении применения силы и предотвращении использования коммерческих судов в военных целях.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне президент США Дональд Трамп признал, что на некоторых членов его команды могла повлиять пропаганда России. Однако, утверждает он, его представители пытаются завершить войну РФ против Украины.

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