Работали дроны: на Покровском направлении ВСУ уничтожили 'Град' и бронетехнику врага. Видео

На Покровском направлении Вооруженные силы Украины эффективно отработали по российским захватчикам дронами. Была уничтожена вражеская реактивная система залпового огня "Град", грузовик "Урал" и бронетехника.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Кадры боя показала 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев.

Технику противника сожгли пилоты батальона беспилотных систем "Булава" этой бригады.

Помимо сожжения вооружения российских оккупантов бойцы ВСУ также проредили ряды живой силы врага. На опубликованных кадрах видно, как солдаты страны-агрессора разбегались в разные стороны после поражения техники, однако это помогло далеко не всем из них.

Были нанесены и отдельные удары по зданиям, где прятались россияне.

"Продолжаем умножать на ноль оккупантов и их технику", – отметили военные.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники нанесли результативные удары по российским оккупантам на Волчанском направлении. Поражение скоплений вражеской пехоты произвели разведывательно-ударные группы БПЛА и минометные расчеты пограничной бригады "Гарт".

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