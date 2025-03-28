Ликвидированы семь захватчиков: украинские воины метко отработали по вражеской пехоте на Волчанском направлении. Видео

Украинские пограничники нанесли результативные удары по российским оккупантам на Волчанском направлении. Поражение скоплений вражеской пехоты произвели разведывательно-ударные группы БПЛА и минометные расчеты пограничной бригады "Гарт".

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Подтверждена ликвидация семи российских оккупантов. Подробности сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Ликвидированы семь захватчиков: разведывательно-ударные группы БпЛА и минометные расчеты подразделения "Скорпион" пограничной бригады "Гарт" метко отработали по скоплениям вражеской пехоты", – отметили в ГПСУ, добавив, что поражение было произведено в районе Волчанска.

На опубликованных кадрах боевой работы пограничников зафиксировано, как с помощью сбросов с БпЛА, FPV-дронов и миноментных выстрелов украинские воины минусуют вражеских пехотинцев.

Напомним, накануне, 27 марта, потери российских захватчиков составили 1860 человек в сутки. Также украинские воины обезвредили 17 танков, 61 боевую бронированную машину, 122 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 144 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня и 210 автомобилей оккупантов.

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