Минус 1860 оккупантов и 61 ББМ: озвучены потери армии РФ в Украине за сутки

Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 1860 российских оккупантов. Также обезвредили 556 единиц военной техники и вооружения войск РФ.

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По состоянию на 28 марта общие потери личного состава российской армии в войне против нашей страны достигают уже 910 750 (санитарные и безвозвратные). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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