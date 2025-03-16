Не дают покоя оккупантам: воины ВМС уничтожили технику и живую силу армии РФ на Кинбурнской косе. Видео

Украинские морские пехотинцы провели очередную зачистку врага на Кинбурнской косе в Николаевской области в 4-7,5 км от Очакова. Оккупанты разъезжали там на своей технике, поэтому защитники их уничтожили.

Видео дня

В ходе операции была обезврежена и живая сила армии РФ. Видео боевой работы показали Военно-морские силы ВСУ.

"Защитники Очакова продолжают уничтожать технику и живую силу врага. На видео – работа наших воинов за прошедшие сутки. Спасибо!" – процитировали там командующего ВМС вице-адмирала Алексея Неежпапу.

На кадрах видно, что российские оккупанты передвигались по Кинбурнской косой на грузовиках и боевых бронированных машинах пехоты.

От украинских ударов россияне пытались скрыться, пряча технику среди степных деревьев, но им это не удалось.

Точными ударами бойцы ВМС поджигали машины оккупантов, а вместе с этим железом горела и живая сила врага.

Напомним, что после контрнаступления ВСУ на юге в ноябре 2022 года Кинбурнская коса осталась единственной оккупированной частью Николаевской области. В начале июня 2023 года коса временно стала островом в результате подрыва войсками РФ Каховской ГЭС и последующего затопления берегов Днепра ниже по течению. Сегодня она является местом активной концентрации военной техники, из которой за последние три года ведется систематический обстрел города Очакова и в целом юга Украины. Силы обороны время от времени проводят рейды на захваченную врагом косу, уничтожая личный состав и материальные средства российской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее воины ВМС уничтожили лодку с оккупантами, пытавшимися форсировать Днепр. Операцию провели бойцы 126-й отдельной бригады территориальной обороны города Одесса.

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