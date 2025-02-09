Ни одна попытка врага не останется незамеченной: Силы обороны уничтожили лодку с россиянами во время форсирования Днепра. Видео

Украинские военные продолжают методически уничтожать любой транспорт оккупантов и личный состав армии РФ. На этот раз Силы обороны уничтожили лодку с россиянами во время форсирования Днепра.

Видео дня

Эффектное видео было опубликовано в Telegram-канале Военно-морских сил ВС Украины. Наши бойцы подчеркивают, что ни одна попытка врага не останется незамеченной.

"Минус лодка у окупантов. Ни одна попытка врага форсировать Днепр не останется незамеченной", - говорится в описании к видео.

Следует отметить, что молниеносную операцию провели бойцы 126-й отдельной бригады территориальной обороны города Одесса.

Ранее сообщалось, что 8 февраля в Донецкой области украинские воины уничтожили вражеский Су-25 и, вероятно, повредили вертолет Ми-8. Эффективно отработали по российским воздушным судам бойцы 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего похода и 57-го ОБ ТрО на Торецком направлении.

Позже стало известно, что многоцелевой штурмовик страны-агрессора Су-25 на Торецком направлении (Донецкая область) в субботу, 8 февраля, сбил солдат 57-го отдельного батальона 104 бригады ТрО Ровенщины Павел Жалко. Военный стрелял по самолету из ПЗРК "Игла".

Как писал OBOZ.UA, в субботу, 8 февраля, также стало известно о том, что украинские военные уничтожили редкий ТОС-1А "Сонцепек". Ценную технику противника наши бойцы буквально превратили в металлолом.

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