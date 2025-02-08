На Торецком направлении ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 и повредили вертолет Ми-8: все подробности. Видео

На Донетчине 8 февраля украинские воины уничтожили вражеский Су-25 и, вероятно, повредили вертолет Ми-8. Эффективно отработали по российских воздушных судах бойцы 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего похода и 57 ОБ ТрО.

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Об этом они сообщили в Telegram-канале. "Еще одним российским штурмовиком стало меньше на Торецком направлении благодаря нашим воинам ПВО", – говорится в сообщении.

Эффективный удар наши воины нанесли на Торецком направлении – где, по данным Генерального штаба Вооруженных сил, в течение 7 февраля агрессор совершил десять атак в районе города Торецк.

На видео операции, которое попало в сеть, видно, что воины ВСУ сбили один из российских штурмовиков. Он взорвался, врезавшись на большой скорости в землю.

Чуть позже 28-я отдельная механизированная бригада поделилась своим видеороликом.

Сведенное зенитно-ракетное подразделение 28 ОМБр и 57 ОБ ТрО "Иглой" отправило Су-25 на вечную стоянку. Вертолет Ми-8 пытался эвакуировать пилота, но наши расчеты FPV операторов R.V. и ББпС не дали ему это сделать.

Теперь российский геликоптер нуждается в серьезном ремонте, а летчика-оккупанта россияне бросили.

"Наши ребята еще раз показали, что российская авиация регулярно летает вниз, поэтому мечты оккупантов о воздушном господстве заканчиваются всегда одинаково: об землю", – написала пресс-служба.

Су-25 (неформально – "Грач") – это одноместный бронированный дозвуковой штурмовик.

Технические характеристики:

– экипаж – 1 пилот;

– длина – 15,36 м;

– размах крыльев – 14,36 м;

– высота – 4,8 м;

– площадь крыла – 30,1 м²;

– масса пустого – 9 315 кг;

– масса снаряженного – 11 600 кг;

– максимальная скорость – 950 км/ч;

– максимальная высота боевого применения – 5 000 м;

– нормальная боевая нагрузка – 1 400 кг;

– максимальная боевая нагрузка – 4 400 кг.

Как писал OBOZ.UA, ранее Воздушное командование "Восток" показало боевую работу бойцов противовоздушной обороны и ликвидацию вражеских целей во время российского обстрела.

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