Силы обороны остановили десятки атак на Покровском направлении: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте. Карта

За сутки 7 февраля на линии фронта произошло более 120 боевых столкновений. Самым горячим снова было Покровское направление: там украинские воины отразили три десятка вражеских атак.

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Почти столько же российских штурмов зафиксировано накануне на Курщине. О ситуации на передовой рассказали в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По данным Генштаба, накануне на линии фронта произошло 123 боевых столкновения.

"Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 106 авиационных ударов, сбросив 169 КАБ, применил 2170 дронов-камикадзе. Кроме этого, совершил более 5300 обстрелов, из них 127 – из РСЗО", – констатировали в Генпрокуратуре.

Под ударами вражеской авиации за прошедшие сутки находились районы населенных пунктов Писаревка, Плоское, Басовка, Петропавловка, Зеленый Гай, Песчаное, Северск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, Алексеево-Дружковка, Александрополь, Катериновка, Разлив, Новоселка, Новодаровка и Гуляйполе.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны за сутки поразили 20 районов сосредоточения личного состава и техники, средство противовоздушной обороны и артиллерийскую систему противника.

На Харьковском направлении наши войска отбили атаку противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло десять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия неподалеку от населенных пунктов Загрызово и Лозовая.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Копанок, Новоегоровки, Новолюбовки и Ямполевки.

На Северском направлении враг 13 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменское.

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районах населенных пунктов Часов Яр и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районе Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 30 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Зеленое Поле, Тарасовка, Миролюбовка, Проминь, Новоалександровка, Надиевка, Андреевка и Дачное.

На Новопавловском направлении оккупанты девять раз атаковали позиции наших войск, пытались прорваться в направлении Константинополя.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 28 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 61 авиационный удар с применением 89 управляемых бомб, а также совершил 404 артиллерийских обстрела позиций наших войск и своих населенных пунктов, из которых 20 – из РСЗО.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях на протяжении минувших суток противник штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию, авиацию и ударные дроны по районам украинских населенных пунктов.

"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", – резюмировали в Генштабе.

Напомним, ранее стало известно, что накануне потери российских захватчиков составили 1210 человек. Также украинские воины обезвредили шесть танков, 22 боевых бронированных машин, 35 артиллерийских систем, две РСЗО, 102 БпЛА оперативно-тактического уровня и 95 единиц автомобильной техники оккупантов.

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