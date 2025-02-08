Силы обороны Украины накануне снизили численность российской оккупационной армии на 1210 захватчиков. Также уничтожены 262 единицы военной техники и вооружений РФ.

Видео дня

В частности, россияне потеряли 22 ББМ и 35 артсистем. Обновленные данные по потерям армии российского диктатора Владимира Путина обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Силы обороны накануне отменяли 1210 российских захватчиков. Вместе с ними общие боевые потери России в живой силе к утру 8 февраля достигли 847 860 человек.

Понесли россияне также потери в военной технике и вооружениях: за сутки их ликвидировано 262 единицы.

В частности, уничтожено шесть танков (в целом потери России в этой технике составляют 9 981 единиц), 22 боевые бронированные машины (20 777), 35 артиллерийских систем (22 820), две РСЗО (1 273) и 102 БПЛА ( 36 402).

Временно неизменным остается общее количество уничтоженных российских средств ПВО (1056), самолетов (369), вертолетов (331), кораблей/катеров (28), подлодок (1) и специальной техники (3738).

Напомним, ранее издание The Times назвало основные причины больших потерь войск КНДР на Курщине. Они состоят в устаревшей тактике, которую использовали северокорейские солдаты, а также в отсутствии поддержки от российской артиллерии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!