Устаревшая тактика боя и отсутствие поддержки от россиян: The Times назвало основные причины больших потерь войск КНДР на Курщине

Войска Северной Кореи, которых российский диктатор Путин отправил воевать с Силами обороны Украины в зону проведения Курской операции, понесли рекордно большие потери в течение двух месяцев активных боев. Причина в устаревшей тактике, используемой солдатами КНДР, а также в отсутствии поддержки от российской артиллерии.

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Об этом пишет The Times со ссылкой на слова воюющих на этом участке фронта бойцов Сил обороны. По их словам, северокорейские военные поняли, что российско-украинская война выглядит совершенно иным, чем им рассказывали.

Украинцы рассказали, что военные КНДР показали себя хорошо обученными солдатами с высоким уровнем мотивации. Боец по имени Антон из 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ рассказал, что во время одного из боев северные корейцы вели точный огонь, двигались быстро, ухаживали за ранеными и отказывались сдаваться еще долго после того, как стало ясно, что они проиграли бой.

Антон отметил, что если бы войска КНДР имели поддержку российской артиллерии и БПЛА, они представляли бы серьезную угрозу для Сил обороны Украины.

Журналисты пишут, что большинство контингента КНДР в Курщине – молодые энергичные мужчины. Это отличает их от украинцев и россиян, значительно уставших за три года войны.

"Россияне тоже устали, как и мы; они также уже воюют с преимущественно мобилизованными войсками. Обычно, когда бьешь по российской штурмовой группе из беспилотников, она убегает в укрытие и отступает. Северокорейцы продолжают идти вперед", – рассказал капитан роты десантников из состава 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Николай Стригунов.

А военный из 80-й ДШБ рассказал журналистам, что во время одной атаки дрона было убито по меньшей мере 40 солдат армии КНДР, что является одной из основных причин поражающих потерь среди корейцев.

По его словам, бойцы КНДР в большинстве своем полагаются на устаревшую тактику ведения боя, которая не учитывает современные реалии, в частности наличие БПЛА. Корейцы передвигались целыми взводами плотным строем, хотя украинцы и россияне уже давно поняли, что такие большие группы пехоты легко замечаются беспилотниками и уязвимы в современных боевых условиях.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ 7 февраля в зоне проведения Курской операции Силы обороны отразили 23 вражеских атаки. В то же время, президент Владимир Зеленский подтвердил новое наступление в Курской области и сообщил, что ВСУ продвинулись на 2,5 км.

А по данным аналитиков Американского института изучения войны (ISW), Силы обороны имеют продвижение на Курщине до 5 км.

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