На Курщине Силы обороны отбили 23 атаки врага: на каких направлениях фронта ситуация самая горячая

На фронте в Украине в течение пятницы, 7 февраля, по состоянию на 22:00 произошло 116 боевых столкновений воинов Сил обороны с российским оккупационным войском. Враг активно штурмует на Покровском, Лиманском, Северском направлениях. Кроме того, в течение дня горячо было в зоне проведения Курской операции, где Силы обороны отразили 23 вражеских атаки.

Видео дня

Об этом говорится в сводке с фронта, опубликованной в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ. В то же время президент Владимир Зеленский в интервью Reuters подтвердил новое наступление в Курской области и сообщил, что ВСУ продвинулись на 2,5 км.

А по данным аналитиков Американского института изучения войны (ISW) Силы обороны имеют продвижение на Курщине до 5 км.

Как пишут в Генштабе, в пятницу в операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отразили 23 атаки российских захватчиков, еще одна атака продолжается.

На Харьковском направлении наши войска отразили вражескую атаку в районе Волчанска.

В Купянском направлении войска России девять раз проводили штурмы позиций наших защитников в районах Загрызового и Лозовой. Украинские защитники остановили все атаки.

На Лиманском направлении захватчики 13 раз атаковали позиции украинцев неподалеку от населенных пунктов Копанки, Новоегоровка, Новолюбовка и Ямполевка. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Северском направлении в районах населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменского противник предпринял 13 попыток продвинуться вперед, три боеприкосновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении зафиксировано три боеприкосновения вблизи Часова Яра и Предтечиного. Бои не завершены.

На Торецком направлении россияне десять раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи Торецка. ВСУ отразили все атаки врага.

На Покровском направлении россияне 27 раз пытались прорвать нашу оборону недалеко от населенных пунктов Зеленое Поле, Тарасовка, Миролюбовка, Луч, Новоалександровка, Надеевка, Андреевка и Дачное. До сих пор длится один бой.

На этом направлении в течение дня было обезврежено 250 окупантов, 131 из них – безвозвратно. Также украинские воины уничтожили 17 единиц автомобильной техники, четыре мотоцикла и РСЗО "БМ-21 Град", также повредили автомобиль, две артиллерийские системы, танк и реактивную систему залпового огня противника.

На Новопавловском направлении оккупанты восемь раз атаковали позиции наших войск, пытались прорваться в направлении Константинополя, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях с начала суток враг активных действий не проводил.

Как сообщал OBOZ.UA, основатель DeepStateUA Роман Погорелый сказал, что российские оккупационные войска постоянно давят в районе Купянска, в том числе возле населенного пункта Синьковка. Но сейчас речь не идет о непосредственных штурмах города.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!