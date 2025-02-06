Перебрасывают силы из других направлений: основатель DeepState оценил вероятность захвата Купянска россиянами

Российские оккупационные войска постоянно давят в районе Купянска, в том числе у населенного пункта Синьковка. Но сейчас речь не идет о непосредственных штурмах города. В то же время россияне постоянно перекидывают силы на этот участок фронта, но Силы обороны их быстро ликвидируют.

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Об этом в интервью OBOZ.UA сказал основатель DeepStateUA Роман Погорелый. По его словам, в Синьковке боевые действия не прекращаются буквально с самого начала, когда проведена была контрнаступательная операция на Харьковщине.

"Там есть такое выступление левее Синьковки или западнее на Купянск. Они пытаются где-то пробиваться, но это постоянные действия, это не что-то новое. Сейчас есть плацдарм на левом берегу реки Оскол, в частности в районе Носвятовки, есть продвижения определенные, в частности, в районе Западного и южнее его в направлении Кондрашовки и Голубовки, что в направлении Купянска. Но это не штурм Купянска, это расширение зоны контроля плацдарма", – сказал эксперт.

По его словам, сейчас самая главная цель врага на этом участке фронта – это Дворечная и Западное.

"Дворечная – это возможность закрепить плацдарм, возможность иметь местность, чтобы создать укрепрайон, хаб, где можно накапливать свои силы для развития дальнейшего продвижения, для расширения контроля местности и в целом создать какие-то проблемы для Сил обороны. Если говорить о Западном, например, прослеживается, что западнее в сторону Дорошевки – высота. Хотя в районе Западного, где они заняли территорию, там уже высоты. И это возможность иметь определенное тактическое преимущество в зоне контроля, осуществлять охоту на логистику, потому что это возможность работать с дронов, выставить какие-то птуры", – считает Погорелый.

Кроме того, войска России могут двигаться вдоль реки Оскол на правом берегу в сторону Кондрашовки и Голубовки, а это уже подступы к Купянску. В то же время оккупанты не имеют достаточной группировки, чтобы это делать.

"Им сначала надо накопить, занять местность. К сожалению, у них это пока получается и стабилизацию провести трудно. Это может быть частью плана по охвату Купянска, чтобы развивать какие-то наступательные действия. Но прямой штурм, возможно помните, когда они заскочили Купянск, может, несколько месяцев назад, когда об этом все говорили, на окраине, мы начали это публичное освещение и потом это подхватилось всеми остальными. Это была единственная, за последнее время, попытка туда пролезть. После этого момента там была сделана after effects review, то есть работа над ошибками. И такое, я сомневаюсь, что уже разрешат сделать. Они давят на Петропавловку, они давят на Колесниковку, но пока безуспешно", – сказал эксперт.

По его словам, россияне уже перекидывают дополнительные силы на Купянское направление с других участков фронта, но под давлением ВСУ испытывают большие потери.

"Они уже перекидывают силы. Постоянно перекидывают пехоту на другой берег, отсылают их в Дворечную. Спасибо, что Силы обороны их довольно эффектно утилизируют, но, к сожалению, то количество, которое постоянно прет, оно с каждым днем исчерпывает энергию и ресурсы наших военных, потому что постоянное давление осуществляется снова. Новомлынск и туда тоже затягивают свои силы", – сказал он.

По словам Погорелого, если там будет у россиян успех, если они будут расширять зону контроля и возьмут достаточно большую часть территории, то не исключено, что они могут подтянуть дополнительные резервы и наступать действительно на Купянск.

"Потому что Купянск у них в стратегических планах и так просто они его не оставят. Почему и отмечается, что нужно срочно ликвидировать плацдармы на правом берегу реки Оскол, потому что это может вылезти очень плохим следствием для нас в будущем", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале января заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин отметил, что войска РФ ежедневно проводят штурмовые действия в Харьковском направлении. Захватчики пробиваются к реке Оскол, также есть угроза для Купянска и Боровой.

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