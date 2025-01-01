'Есть угроза для Купянска и Боровой': в ВСУ рассказали о штурмах врага на Харьковщине

Российские оккупационные войска ежедневно проводят штурмовые действия на Харьковском направлении. По состоянию на данный момент захватчики пробиваются к реке Оскол, также есть угроза для Купянска и Боровой.

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Об этом рассказал подполковник ВСУ, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин на своем канале в Telegram в среду, 1 января.

По словам военного, армия России пробивается к реке Оскол со стороны Макеевки (южнее), и в районе Загрызового (севернее). В районе Дворечного россияне постоянно проводят попытки перехода, иногда на обычных лодках, которые воруют у местных. Это все создает угрозу для Купянска и Боровой, отметил Жорин.

Сейчас войскам Сил обороны сложно проводить разведку из-за погодных условий. Кроме того, из-за этого трудно наносить врагу огневое поражение дронами.

"Враг всегда использует погоду, понимая, что в это время мы ничего не видим. Иногда россияне прям в упор успевают подходить к позициям, после чего нам приходится проводить зачистку этой местности, помогать соседним подразделениям вернуть позиции", – написал военный.

Ранее пресс-офицер бригады "Рубеж" Максим Таран рассказал, что оккупанты на Лимано-Купянском направлении пытаются наступать большими группами пехоты. Параллельно враг работает артиллерией, РСЗО, авиацией, FPV и сбросами.

Также сообщалось, что оккупационная армия РФ продолжает наступательные действия на севере Харьковской области. Путинские войска пытаются пересечь реку Волчая, чтобы продвинуться в направлении Купянска. Враг рассчитывает вклиниться в тыловые позиции украинских защитников.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно украинские воины отразили механизированную атаку россиян на Купянском направлении. На штурм захватчики отправились колонной из пяти единиц военной техники.

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