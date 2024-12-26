Оккупанты пытаются пересечь реку Волчья, чтобы продвинуться на Купянск: в ГПСУ раскрыли замысел врага. Карта

Российская оккупационная армия продолжает наступательные действия на севере Харьковской области. Путинские войска пытаются пересечь реку Волчья, чтобы продвинуться в направлении Купянска.

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Таким образом враг рассчитывает вклиниться в тыловые позиции украинских защитников. Об этом в эфире телеканала "Киев 24" рассказал начальник группы взаимодействия со СМИ бригады ГПСУ "Гарт" Александр Даниленко.

По его словам, российские террористы не отказались от планов по захватку Купянска. Поэтому враг пытается пересечь реку Волчья, чтобы продвинуться на районный центр.

Даниленко подчеркнул, что ситуация на Харьковском направлении сложная, но контролируемая. Украинские воины продолжают прилагать усилия, чтобы не допустить продвижения врага.

"Все штурмовые действия, которые происходят в Волчанске или вокруг, они направлены на то, чтобы пересечь реку Волчья. Этого им позволить нельзя. Во-первых, это создаст предусловия для создания так называемой буферной зоны, чтобы легче было обстреливать Харьков и продвижения на Купянск", – сообщил Даниленко.

Напомним, украинские воины отбили механизированную атаку россиян на Купянском направлении. На штурм захватчики отправились колонной из пяти единиц военной техники.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска продвинулись на Купянском направлении фронта в Харьковской области. Также враг имел успехи на Кураховском и Покровском направлениях в Донецкой области.

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