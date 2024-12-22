'Техника уничтожена, жива сила тоже': бойцы 14-й ОМБр разбили российскую бронетанковую группу на Купянском направлении. Видео

Украинские воины отбили механизированную атаку россиян на Купянском направлении. На штурм захватчики отправились колонной из пяти единиц военной техники.

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В результате напряженного боя враг был разгромлен. Видео битвы опубликовали в 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого.

"Купянское направление. Успешное отражение мощного штурма врага. Своевременное обнаружение колонны вражеской техники, колоссально слаженная работа всех подразделений, безумно напряженный бой и... полный разгром противника! Техника уничтожена, живая сила тоже! Потому что – умеем, можем, победим!" – отметили воины.

На видео зафиксирована обнаруженная колонна вражеской техники, по которой начинают работать украинские воины, выбивая машины одну за другой.

Поврежденную технику добивали сбросами из БПЛА, так же добивали и временно живых оккупантов, пытавшихся укрыться в лесополосе.

Напомним, ранее защитники Украины показали, как "выкуривают" оккупантов на Покровском направлении. .

Также появилось видео, как украинские пограничники не дают врагу накопиться на Краматорском направлении.