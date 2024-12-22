'Несколько минут – и враг уже убегает': защитники Украины показали, как 'выкуривают' оккупантов на Покровском направлении. Видео

Бойцы 425-го отдельного штурмового батальона "Скала" зачистили укрытие войск РФ на Покровском направлении фронта. Во время боя была обезврежена живая сила врага.

Видео дня

Видео боевой работы опубликовано в социальных сетях "Скалы". Бойцы назвали это дерусификацией оккупантов.

"Один из ка*апов выпрыгивал из горящего дома прямо через крышу. Спойлер: его это не спасло, потому что в небе уже караулили наши аэроразведчики со сбросами. Чем закончилась эта охота на российских вредителей – смотрите в видео", – говорится в сообщении.

Отмечается, что штурмовики 425-го ОШБ нашли нору с россиянами в одном из домиков под Покровском.

Защитники забросали врага гранатами и обстреливали из автоматов. Через несколько минут начался пожар и оккупанты уже бежали со своего укрытия, вновь пытаясь спрятаться.

Этих российских солдат защитники ликвидировали. Как и тех захватчиков, которые побежали прятаться в другой дом или под кустами – их всех догнали сбросы с дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным ISW, недавно воины ВСУ вернули территории к западу от Покровска. За неимением бронетехники российские оккупанты на этом направлении используют в штурмах гражданский транспорт.

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