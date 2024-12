ВСУ вернули утраченные территории под Покровском, у войск РФ проблемы с бронетехникой – ISW

Сили обороны Украины недавно продвинулись к юго-западу от Покровска и отбили некоторые позиции. Российские силы не прекращают наступательных операций в этом районе, в то же время у них наблюдается еще более острая нехватка бронированной техники.

В частности, в боях оккупанты используют гражданские транспортные средства. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Аналитики ссылаются на геолокационные кадры от 20 декабря, которые указывают на то, что украинские войска недавно отбили позиции в южном Песчаном (к юго-западу от Покровска).

Российский провоенный блогер утверждал, якобы подразделения ВС РФ продвинулись к дороге Т-0515 Ясеново – Константинополь к югу от райцентра. Другой заявил, что ВСУ контратакуют в районе Покровска.

В течение 20-21 декабря российские войска провели наступательные операции к востоку от города в районе Миролюбовки, Новоалександриевки и Проминя; к юго-востоку – возле Лысовки; к югу – в районе Зеленого, Даченского, Шевченко, Новоалексеевки и Нового Труда; к юго-западу – около Новоелизаветовки, Новооленовки, Нововасильевки, Волково, Песчаного, Соленого и Украинки.

Аналитики отмечают, что войска РФ сталкиваются с нехваткой бронетехники и танков на Покровском направлении фронта. К такому выводу они пришли после анализа неудачной российской сокращенной моторизованной ротной атаки с использованием восьми гражданских транспортных средств к востоку от Украинки.

Доказательство тому появилось 21 декабря в Telegram-канале "Офіцер+", который ведет лейтенант ВСУ с позывным "Алекс". Он показал фото, как оккупанты колонной с флагом СССР шли на штурм украинских позиций. Защитники успешно отразили эту вражескую атаку.

"Российское военное командование последовательно демонстрировало свою готовность принять дорогостоящие потери бронетехники в обмен на медленные, изнурительные успехи в Украине. Эта атака свидетельствует о том, что постоянное истощение российских войск ухудшает их способность продолжать выставлять в боях механизированную технику", – подчеркнул ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин рассказал, что Россия сосредоточила около 150 тысяч солдат на трех наиболее активных направлениях фронта – Покровском, Кураховском и Времивском. Из них около 70 тысяч оккупантов брошены в наступления в сторону Покровска.

