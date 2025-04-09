'Война не стихает от разговоров и заявлений': Зеленский отреагировал на новую атаку РФ на Украину и призвал к усилению давления на Кремль

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередную волну российских атак, которые прокатились по Украине в течение суток. Только за сегодняшний день по всей стране уже дважды объявляли воздушную тревогу из-за угроз баллистических ракет.

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Глава государства подчеркнул, что война не стихает от разговоров и заявлений, и призвал к усилению давления на Кремль. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

"Только за сегодняшний день уже второй раз из-за угрозы российской баллистики в большинстве областей и в Киеве звучала воздушная тревога. В течение дня – новые удары бомб и ракет против Сумщины и Донетчины", – отметил он.

Зеленский сообщил, что Россия в сутки выпустила по Украине 55 ударных дронов, большинство из них – "шахеды". Пострадали как жилые дома, так и гражданская инфраструктура: амбулатории, магазины, газопроводы. В результате атак ранения получили мирные жители. В Днепре и Харькове в больницы доставлены 11 человек, в Краматорске пострадала 11-летняя девочка.

Особенно циничным был в удар FPV-дроном по поселковому совету в Белом Колодце Харьковской области – россияне попали именно во время выдачи гуманитарной помощи.

"Всем оказывается необходимая помощь. Спасибо нашим медикам, экстренным и коммунальным службам, полицейским, ГСЧС Украины", – добавил президент.

Глава государства подчеркнул, что только объединенные усилия могут остановить российский террор. Он призвал международных партнеров к более решительным действиям.

"Только в единстве можно защищать жизнь от такого постоянного российского террора. И именно поэтому мы нуждаемся в поддержке партнеров, чтобы спасти как можно больше людей от постоянных российских ударов. Война не стихает от разговоров и заявлений. В Москве игнорируют любую дипломатию, потому что считают, что могут себе это позволить. Увеличение давления на Россию необходимо, чтобы удары прекратились. И это зависит от решений Соединенных Штатов, Европы, всех партнеров в мире, действительно стремящихся остановить войну", – резюмировал Зеленский.

Напомним, ночью Россия атаковала Днепр "Шахедами". В городе раздались взрывы, вспыхнул пожар. В полночь было известно о 14 пострадавших. Есть повреждения многоэтажек, частных домов, сгоревших авто.

Также оккупанты устроили массированную дроновую атаку на Харьков: в городе зафиксировали более 20 прилетов, вспыхнули пожары, пострадали люди.

А в Краматорске "Шахед" попал в многоэтажку, в городе также сообщили о раненых среди гражданских.

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