Россия атаковала Краматорск: 'Шахед' попал в многоэтажку, есть раненые. Видео

Вечером во вторник, 8 апреля, российские захватчики массированно атаковали "Шахедами" Краматорск Донецкой области. Один из вражеских БПЛА повредил многоэтажку, пострадали три человека.

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Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Он показал последствия атаки РФ.

Ранения получили 11-летняя девочка, ее 34-летняя мать и 55-летняя бабушка. Начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко рассказал "Суспільне Донбас" о состоянии пострадавших.

"Девушка получила ожоги рук, ног, лица. Состояние крайне тяжелое. Бабушка девочки – ожоги рук, ног, лица. Состояние крайне тяжелое. Мать девушки – перелом левой ноги. Разрушения и повреждения жилой застройки будут обработаны утром", – сказал он.

На месте ударов работали представители власти, полиция, спасатели и экстренные службы.

Ранее вечером, с 21:20 до 21:40, произошло четыре попадания вражеских БПЛА неустановленного типа за пределами города Краматорск, а именно в поле. Информация о пострадавших и повреждении объектов не поступала.

Как сообщал OBOZ.UA, в этот вечер враг также атаковал Харьков – в городе зафиксировали более 20 прилетов, вспыхнули пожары, пострадали.

Кроме того, под ударом находился Днепр. В городе прозвучала серия взрывов, вспыхнули пожары, известно о 14 пострадавших.

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