Россия атаковала Днепр 'Шахедами': в городе пожары, пострадали шесть человек

Вечером во вторник, 8 апреля, российские оккупационные войска атаковали Днепр "Шахедами". В городе прозвучала серия взрывов, вспыхнули пожары, на данный момент известно о шести пострадавших.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Предварительно, есть повреждения частных домов и авто.

Из-за атаки на Днепр пострадали шесть человек, одна женщина – в тяжелом состоянии. Врачи оказывают раненым необходимую помощь.

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Как сообщал OBOZ.UA, вечером 3 апреля Россия атаковала ударными дронами Днепропетровскую область, вследствие чего пострадали три человека. Громко было в Днепре и Каменском.

В областном центре возникли пожары, поврежден инфраструктурный объект, админздания, в частности, здание Днепропетровского областного совета.

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