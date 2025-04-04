Днепр под атакой 'Шахедов': зафиксированы возгорания, пострадали два человека

Российские оккупанты терроризируют Украину. Вечером, 3 апреля вслед за Харьковом враг атаковал Днепропетровскую область беспилотниками. Уже есть информация о двух пострадавших в Днепре.

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Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак. Он добавил, что было громко в Днепре и Каменском. В городах зафиксированы возгорания, повреждены админздания.

Медицинскую помощь пострадавшим оказали на месте. Лечиться они будут амбулаторно

"Днепропетровщина снова под массированной атакой "Шахедов". В областном центре произошло возгорание. В одном из районов горит дом. Повреждены админздания. Информацию уточняем. Находитесь в безопасных местах!" – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что страна-оккупант продолжает ежедневно терроризировать гражданские города и мирное население Украины. Вечером 3 апреля россияне атаковали Харьков. По состоянию на данный момент два человека погибли. Пострадали 32 человека, среди них один ребенок. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Напомним, что вечером в пятницу, 28 марта, российские войска массированно атаковали Днепр дронами-камикадзе типа Shahed. В городе прогремела серия взрывов, в результате обстрела возникло несколько пожаров: загорелись ресторанный комплекс и жилые дома. Известно о 25 раненых, четыре человека погибли.

Российские пропагандисты выдали очередной фейк о своем военном преступлении: утверждали, будто армия РФ нанесла удар по "месту жительства иностранных наемников" в Днепре. Также кафиры заявляли, что в результате обстрела ресторана Bartolomeo якобы погибли "десятеро офицеров НАТО".

Как сообщал OBOZ.UA, украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок рассказали, что их родной дом в Днепре пострадал в результате российской атаки 28 марта. Знаменитые спортсменки в Instagram опубликовали фотографии изуродованного здания.

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