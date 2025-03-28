Россия ударила по Днепру: вспыхнули ресторанный комплекс и жилые дома, есть раненые

Вечером в пятницу, 28 марта, российские войска массированно атаковали Днепр дронами-камикадзе типа Shahed. В городе прозвучала серия взрывов, в результате обстрела возникло несколько пожаров: загорелись ресторанный комплекс и жилые дома. Известно о четырех раненых.

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Предварительно, есть повреждения в жилом секторе. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Из-за атаки РФ произошел масштабный пожар в одном из гостинично-ресторанных комплексов Днепра. Это подтвердил мэр Борис Филатов.

"Пожалуйста, уберите пальцы с клавиатур, отойдите от окон и заканчивайте лить слезы по известному днепровскому ресторану... Это – война. Жестокая и безжалостная", – написал он.

Эти данные подтвердили и в ОВА. Также в городе загорелись многоэтажки и частные дома.

"Повсюду работают спасатели. Укрощают огонь", – написал Лысак.

По состоянию на 22:35 известно о четырех раненых, их доставили в больницу.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 26 марта, российские оккупационные войска также атаковали Днепр дронами-камикадзе типа "Шахед", прозвучала серия взрывов. В результате обстрела в городе вспыхнуло сразу несколько пожаров.

Пострадали три человека – 48-летний мужчина и две женщины 75 и 78 лет. Всем была оказана помощь на месте.

Из-за обстрела было повреждено более 60 авто и более десятка многоэтажек, в жилых домах вылетели окна. Первые минуты после прилета попали на видео.

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