Появилось видео первых минут после удара РФ по Днепру и рассказ очевидцев об атаке

Во время атаки "Шахедов" в Днепре вечером 26 марта раздавались мощные взрывы. Из-за обстрелов повреждено более 60 авто и более десятка многоэтажек, в жилых домах вылетели окна, три человека получили ранения. Первые минуты по прилету попали на видео.

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В частности, дрон попал на территорию одного из ЖК в Днепре. Местная жительница Ирина говорит, что в ее районе ночью было очень громко, а окна в ее доме дрожали так, будто их вот-вот выбьет.

"Было очень громко, окна тряслись, я думала, что выбьет. И ничего не было видно, потому что здесь дома повсюду, и не понятно, куда прилетело. Первый взрыв был не такой громкий, как другие, было не так страшно, потому что уже привыкли к взрывам. ла девушка.

Она добавила, что во время атаки РФ была в своей комнате, оставаясь подальше от окон.

Другая жительница Днепра, Лора, говорит, что взрывы были сплошными. Ее квартира также сильно пострадала – выбиты окна, хотя она проживает рядом с местом удара.

"Десять раз ударили, теперь результат. У меня кухонное окно вылетело, обломки стекла полетели. У меня одно укрытие – ванная комната. Никто не ходил никуда, потому что пока добьешься... Нет смысла", – рассказала женщина.

По данным Днепропетровской ОВА, в результате атаки БПЛА в областном центре изуродованы предприятия, образовательное и культурное заведения, более десятка многоэтажек. Более 60 легковых автомобилей избиты, еще несколько уничтожены. Зацепило и два грузовика.

Очевидец атаки Роман рассказал "Общественному": один из избитых авто готовили отправить ВСУ на фронт.

"Неделю назад купили машину, чтобы отправить ее на "ноль". Она еще не готова была. Она серьезно повреждена. Видимо, у нее судьба такая: что да, что на "нуле". Но ребятам она хотя бы недолго, но может принесла пользу", - сказал он.

Охранник на стоянке авто Вячеслав говорит, что был на ночном дежурстве, когда услышал звук беспилотников.

"Вышел на улицу, услышал где-то в стороне два взрыва. Минут через несколько – еще один. А потом слышу – летит на меня, пошел в пике и ударил по краю стоянки. Страшные взрывы. Я сам из Угледара, там слышал взрывы, но таких мощных не было", – рассказал мужчина.

По его словам, столб пламени достиг высоты десятого этажа.

"Машины раздулось, все окна вылетели. Повреждено в общей сложности 17 авто, четыре или пять из них восстановлению не подлежат", - сказал Вячеслав.