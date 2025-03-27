Россия в очередной раз запустила по Украине баллистику и дроны: сбито 42 БПЛА, пострадали четыре области

В ночь на 27 марта Силы обороны сбили над Украиной 42 российских ударных дрона. Также защитники неба без последствий обезвредили несколько десятков имитационных беспилотников.

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Россия же применила еще и баллистику, из-за очередной атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Днепропетровщина и Черниговщина. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Это воздушное нападение продолжалось с 20:00 минувших суток, агрессор запустил баллистическую ракету "Искандер-М" из Воронежской области РФ, 86 ударных БПЛА типа Shahed и дроны-имитаторы разных типов из Миллерово, Курска, Приморско-Ахтарска (РФ), мыса Чауда (ВОТ Крым).

Атаку отбивали авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 42 вражеских ударных дронов на юге, севере и в центре страны.

Кроме того, 26 российских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны (без негативных последствий).

С вечера 26 марта Россия массированно атаковала "Шахедами" жилые районы Харькова: в течение часа по меньшей мере 12 раз, в результате чего в городе разрушены и повреждены многоэтажки, автомобили, хозяйственные постройки, пострадали люди.

Кроме того, российский БПЛА попал по жилому дому в городе Золочев на Харьковщине, были ранены мирные жители.

Также РФ атаковала дронами объекты инфраструктуры в Днепре, из-за чего тоже пострадали люди. На местах поражения возникло несколько пожаров, в городе повреждены предприятия, образовательное и культурное учреждение, более десятка многоэтажек, много автомобилей.

В Сумской области из-за вражеской атаки повреждены нежилые помещения в нескольких громадах.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 26 марта силы ПВО сбили 56 из 117 российских БПЛА, еще 46 были имитационными и потеряны без последствий. Из-за дроновой атаки пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Кировоградщина и Черкасщина.

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