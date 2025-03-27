Россия атаковала дронами объекты инфраструктуры в Днепре, произошло сразу несколько пожаров: первые подробности

Вечером в среду, 26 марта, российские оккупационные войска атаковали Днепр дронами-камикадзе типа "Шахед", раздалась серия взрывов. В результате обстрела в городе вспыхнуло сразу несколько пожаров.

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Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации. Загорелись авто и объекты инфраструктуры.

"Все службы работают. Есть ли пострадавшие – выясняем", – говорится в сообщении.

Городской голова Борис Филатов также написал, что все службы – спасатели, коммунальщики, полиция – задействованы в ликвидации последствий атаки РФ.

В одном из административных зданий Днепра вылетело стекло, передает "Суспільне". Побиты многоэтажки, в квартирах выбило окна. Поверждены десятки автомобилей.

Как сообщал OBOZ.UA, также российские войска вечером 26 марта массированно обстреляли Харьков ударными беспилотниками типа Shahed-136, под удар врага попали жилые кварталы. Известно о девяти пострадавших местных жителях.

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