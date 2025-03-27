Россия ударом по Днепру повредила дворец Потемкина, который тот строил для Екатерины II: его называли "символом имперского могущества". Фото

В ночь с 26 на 27 марта российские оккупанты массированно атаковали дронами объекты инфраструктуры в Днепре, в том числе жилые дома, школы и предприятия. В результате обстрела был поврежден Потемкинский дворец, возведенный в конце XVIII века для Екатерины II.

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Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов в четверг, 27 марта. По его словам, враг нанес удары по самому центру города. Во дворце были выбиты окна, сломаны рамы.

"Какими же надо быть законченными уродами (да еще и тупыми), чтобы стрелять по самому центру города, по плотной жилой застройке и в процессе развалить историческое здание дворца великого князя Потемкина, который он возводил для Екатерины ІІ. Здание – символ имперского могущества", – отметил городской голова.

Он добавил, что городские власти восстановят здание, тем более что сейчас это Дворец студентов и молодежи Днепровского национального университета имени Олеся Гончара.

Также дворец планируют переименовать в честь гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного, который сжег Москву.

В честь Петра Сагайдачного названы Национальная академия сухопутных войск и фрегат "Гетман Сагайдачный", флагман Военно-морских сил Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, во время атаки "Шахедов" в Днепре вечером 26 марта раздавались мощные взрывы. Из-за обстрелов повреждены 60 авто и более десятка многоэтажек, в жилых домах вылетели окна, три человека получили ранения. Первые минуты после прилета попали на видео.

Очевидцы рассказали, что взрывы были настолько мощными, что ударная волна разрушила окна, а пламя достигало 10-го этажа. В результате атаки пострадали три человека – 48-летний мужчина и две женщины 75 и 78 лет. Медики предоставили им помощь на месте.

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