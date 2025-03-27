'Столб огня стоял до 10-го этажа': очевидец рассказал о моменте удара РФ по Днепру. Видео

В ночь на четверг, 27 марта, Днепр подвергся массированной атаке российских беспилотников. Очевидцы говорят, что взрывы были настолько мощными, что ударная волна разрушила окна, а пламя достигало 10-го этажа.

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Об этом сообщает "Суспільне". Переселенец из Угледара Вячеслав, работающий охранником паркинга в пострадавшем от атаки жилом комплексе, рассказал о моменте взрыва.

"Слышу, летит на меня беспилотник. Страшные взрывы были, я такого еще не слышал, столб огня стоял до 10-го этажа. И взрывы такие, что машины пораздувало. У меня в будке отпал потолок и стекло разбилось", – рассказал мужчина.

По его словам, на стоянке возле комплекса повреждено около 17 автомобилей, четыре из них полностью уничтожены.

По официальным данным, в результате атаки пострадали три человека – 48-летний мужчина и две женщины 75 и 78 лет. Медики предоставили им помощь на месте.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что взрывы повредили образовательное учреждение, предприятия, культурное учреждение и более десятка многоэтажек. Также более 60 легковушек разбиты, еще несколько – уничтожены. Кроме того, пострадали два грузовика.

По состоянию на утро 27 марта все вспыхнувшие в результате обстрела пожары были ликвидированы.

В ночь на 27 марта Силы обороны сбили над Украиной 42 российских ударных дрона. Также защитники неба без последствий обезвредили несколько десятков имитационных беспилотников. Россия применила еще и баллистику, из-за очередной атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Днепропетровщина и Черниговщина.

РФ атаковала дронами объекты инфраструктуры в Днепре, из-за чего тоже пострадали люди. На местах поражения возникло несколько пожаров, в городе изуродованы предприятия, образовательное и культурное учреждение, более десятка многоэтажек, много автомобилей.

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