Днепр в огне: в ГСЧС показали новые фото последствий удара РФ по городу, количество пострадавших выросло

Вечером 28 марта российская террористическая армия устроила массированную атаку по Днепру. В результате ударов дронами-камикадзе в городе возникли многочисленные пожары.

Видео дня

Жертвами российского теракта стали 4 человека, а число пострадавших выросло до 21. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

По информации спасателей, массированный удар российских оккупантов привел к масштабным разрушениям и пожарам. Вследствие дроновой атаки в Днепре горели гостинично-ресторанный комплекс, 11 частных домов, гаражи и СТО.

Также в городе повреждены многоэтажки и 21 автомобиль. Кроме того, пострадали две единицы пожарно-спасательной техники.

По состоянию на утро 29 марта сотрудники ГСЧС ликвидировали возгорания. К работам привлекалось более 150 спасателей и 40 единиц техники ГСЧС.

По предварительным данным, враг направил на город более двух десятков беспилотников, большинство из них сбили. В Днепропетровской ОВА подчеркнули, что целями атаки РФ стали исключительно гражданские объекты: ресторанный комплекс, жилые дома и многоэтажки.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал то, что Россия каждую ночь атакует Украину иранскими дронами типа Shahed, которые теперь производят и в РФ. По словам политика, он получает отчеты об этом и изучает их.

Ранее сообщалось, что 27 марта Россия атаковала Полтаву "Шахедами". В городе было попадание в промзону, часть областного центра осталась без света.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 марта оккупанты массированно ударили по Херсону, вследствие чего в городе частично исчезло электроснабжение, есть погибшие и раненые. Президент Владимир Зеленский подтвердил, что удар был нанесен именно по объекту энергетики в облцентре.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!