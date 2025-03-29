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Днепр в огне: в ГСЧС показали новые фото последствий удара РФ по городу, количество пострадавших выросло

Алексей Лютиков
War
2 минуты
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Днепр в огне: в ГСЧС показали новые фото последствий удара РФ по городу, количество пострадавших выросло

Вечером 28 марта российская террористическая армия устроила массированную атаку по Днепру. В результате ударов дронами-камикадзе в городе возникли многочисленные пожары.

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Жертвами российского теракта стали 4 человека, а число пострадавших выросло до 21. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

По информации спасателей, массированный удар российских оккупантов привел к масштабным разрушениям и пожарам. Вследствие дроновой атаки в Днепре горели гостинично-ресторанный комплекс, 11 частных домов, гаражи и СТО.

Также в городе повреждены многоэтажки и 21 автомобиль. Кроме того, пострадали две единицы пожарно-спасательной техники.

По состоянию на утро 29 марта сотрудники ГСЧС ликвидировали возгорания. К работам привлекалось более 150 спасателей и 40 единиц техники ГСЧС.

По предварительным данным, враг направил на город более двух десятков беспилотников, большинство из них сбили. В Днепропетровской ОВА подчеркнули, что целями атаки РФ стали исключительно гражданские объекты: ресторанный комплекс, жилые дома и многоэтажки.

Днепр в огне: в ГСЧС показали новые фото последствий удара РФ по городу, количество пострадавших выросло
Днепр в огне: в ГСЧС показали новые фото последствий удара РФ по городу, количество пострадавших выросло
Днепр в огне: в ГСЧС показали новые фото последствий удара РФ по городу, количество пострадавших выросло
Днепр в огне: в ГСЧС показали новые фото последствий удара РФ по городу, количество пострадавших выросло
Днепр в огне: в ГСЧС показали новые фото последствий удара РФ по городу, количество пострадавших выросло
Днепр в огне: в ГСЧС показали новые фото последствий удара РФ по городу, количество пострадавших выросло
Днепр в огне: в ГСЧС показали новые фото последствий удара РФ по городу, количество пострадавших выросло
Днепр в огне: в ГСЧС показали новые фото последствий удара РФ по городу, количество пострадавших выросло

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал то, что Россия каждую ночь атакует Украину иранскими дронами типа Shahed, которые теперь производят и в РФ. По словам политика, он получает отчеты об этом и изучает их.

Ранее сообщалось, что 27 марта Россия атаковала Полтаву "Шахедами". В городе было попадание в промзону, часть областного центра осталась без света.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 марта оккупанты массированно ударили по Херсону, вследствие чего в городе частично исчезло электроснабжение, есть погибшие и раненые. Президент Владимир Зеленский подтвердил, что удар был нанесен именно по объекту энергетики в облцентре.

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