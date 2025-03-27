Оккупанты массированно ударили по Херсону, в городе частично исчезло электроснабжение: погибла женщина, есть раненый. Видео

Днем 27 марта российская террористическая армия устроила массированный обстрел центральной части Херсона. Враг атаковал областной центр из тяжелой артиллерии.

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В результате ударов погибла женщина, также есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По предварительной информации ОВА, вследствие массированного обстрела центра Херсона погиб один человек. Еще одного пострадавшего доставили в больницу.

Опубликованные кадры областной администрации подтверждают, что целью путинской армии в очередной раз стала гражданская инфраструктура Херсона. Мониторинговые каналы заявили, что россияне атаковали областной центр из тяжелой артиллерии.

Глава городской администрации Роман Мрочко заявил, что в результате массированного обстрела со стороны российских оккупационных войск в Херсоне частично исчезло электроснабжение. В связи с этим в городе временно остановлено движение троллейбусов.

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