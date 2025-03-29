Как выглядел комплекс 'Бартоломео' в Днепре, который уничтожила Россия: фото до и после

Во время ночной атаки дронов россияне ударили по гостинично-ресторанному комплексу "Бартоломео" в Днепре. Там вспыхнул мощный пожар.

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Заведение уничтожено полностью. OBOZ.UA собрал фото, зафиксировавшие, как "Бартоломео" выглядел до российского удара и каким он стал после поражения российскими извергами.

О том, что в результате дроновой атаки российских войск в Днепре был уничтожен гостинично-ресторанный комплекс "Бартоломео", мониторинговые каналы сообщили после полуночи.

"В результате атаки на Днепр был разрушен комплекс "Bartolomeo", – писал Telegram-канал monitorwar в 00:13 29 марта.

Также в паблике были опубликованы фотографии комплекса до поражения и он же, охваченный огнем после атаки.

"Визиткой" заведения была огромная каравелла. Огонь уничтожил ее до основания.

Напомним, накануне вечером Россия ударила по Днепру. В результате атаки вспыхнул гостинично-ресторанный комплекс. Около полуночи сообщалось о четырех погибших и 19 пострадавших, среди которых – беременная женщина. К утру количество пострадавших выросло до 21 человека, 13 из них остаются в больницах.

Повреждения получили по меньшей мере десять частных жилых домов и несколько многоэтажек, а также учебное заведение, гаражи, админздание, складские помещения. Четыре частных дома полностью уничтожены огнем. Разбиты автомобили.

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