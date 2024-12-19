В ВСУ рассказали, сколько сил Россия бросила на Покровское, Кураховское и Времевское направления

Страна-агрессор Россия направила около 150 тысяч солдат на три наиболее активных направления фронта на востоке и юго-востоке Украины. Речь идет о линии передовой под Покровском, Курахово и Времевкой в Донецкой области.

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Только на Покровском направлении сосредоточено до 70 тысяч оккупантов. Об этом сообщил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

По его словам, эти три тактических направления являются теми, где вражеские силы взаимодействуют больше всего. В частности, там участвуют три большие группировки войск РФ – "Центр", "Юг" и "Восток".

"Они насчитывает около 150 тысяч личного состава", – сказал военный.

Почти половина этих сил агрессора (примерно 70 тысяч) сосредоточена на Покровском направлении, на Кураховском – около 35-36 тысяч оккупантов, а на Времевском – 40 тысяч.

Волошин добавил, что в атаках на этих участках фронта войска РФ продолжают применять тактику малых штурмовых групп вместо механизированных наступлений. Командование поддерживает россиян-штурмовиков небольшим количеством бронированной техники или бросает в бой на пикапах, багги и мотоциклах.

По данным Генштаба ВСУ, на указанных трех направлениях фронта происходит наибольше вражеских атак. За прошедшие сутки всего на передовой было зафиксировано 250 боевых столкновений.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин рассказал, что на Времевском направлении враг любой ценой, несмотря на безумные потери, рвется захватить Великую Новоселку, чтобы взять под контроль Донетчину и выйти на границу Днепропетровщины. Высшее военно-политическое руководство РФ подтвердило оккупантам задачу, что Донецкую область "надо взять под контроль всю целиком".

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