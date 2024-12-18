Враг готовится к круглосуточным штурмам: в ВСУ рассказали об обстановке на Времиевском направлении

На юге Украины самым горячим остается Времиевское направление, поскольку высшее руководство оккупантов поставило захватчикам цель – захватить Донецкую область целиком. Есть информация о снабжении личного состава оккупантов приборами ночного видения, чтобы штурмовать позиции ВСУ круглосуточно.

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Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин. Он уточнил, что захватчики за последние сутки провели на Времиевском направлении 28 штурмовых действий.

"Враг любой ценой, несмотря на безумные потери, рвется захватить Велику Новоселку, чтобы взять под контроль Донецкую область и выйти на границу Днепропетровской области. Позавчера на коллегии российского минобороны их высшее военно-политическое руководство подтвердило задачу, что Донецкую область нужно взять под контроль всю целиком", – отметил господин Волошин.

Ссылаясь на данные разведки, он сказал, что враг сейчас "активно получает средства ночного видения" (это и прицелы, и тепловизоры, и бинокли) именно для того, чтобы вести боевые действия даже ночью.

"Это шаг для того, чтобы истощить наши силы и средства, чтобы штурмы были постоянными. Штурм (обычно) длится 25-30 минут, а происходит 30-35 штурмов за световой день. Теперь, как мы видим, эти штурмы будут продолжаться еще и ночью ", – объяснил господин Волошин.

В целом на Времиевском направлении "ситуация сложная", однако ВСУ там вводят определенные резервы, "украинские защитники защищают каждый сантиметр украинской земли", добавил представитель Сил обороны юга.

"Мы пытаемся отражать эти штурмы, стабилизировать линию боевого столкновения, причем так, чтобы враг нес наибольшие потери. Так, за последние сутки враг имеет на Времиевском направлении потери до 150 человек погибшими; им потеряно около десятка единиц боевой техники", - отметил господин Волошин и добавил, что в уничтоженную за сутки технику входит один танк и несколько мотоциклов и квадроциклов.

Как сообщал OBOZ.UA, командование оккупантов осуществляет перемещение своих сил и средств на Времиевское и Кураховское направления фронта, где ныне путинская армия ведет усиленные наступления. Технику и личный состав враг перемещает, среди прочего, через временно оккупированный Мариупольский район Донбасса.

В течение 5 декабря кафиры совершили максимальное за последнее время количество штурмов на Времиевском направлении фронта – более 40, в эти атаки враг бросает малые группы пехоты с привлечением бронетехники. В общей сложности на юге Украины российское командование сосредоточило группировку численностью до 200 тысяч.

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