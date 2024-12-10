Оккупанты перебрасывают силы в сторону Кураховского и Времевского направлений: появились подробности. Фото

Командование ВС РФ осуществляет перемещение сил и средств к Времивскому и Кураховскому направлениям фронта, где ныне путинская армия ведет усиленные наступления. Технику и личный состав враг перемещает, среди прочего, через временно оккупированный Мариупольский район Донетчины.

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Об этом сообщил руководитель "Центра изучения оккупации" города Петр Андрющенко. В своем Telegram-канале он опубликовал ряд снимков, сделанных участниками "Мариупольского сопротивления".

"Продолжается усиленная переброска пока живой силы из лагерей подготовки Приазовской части Мариупольско-Берднянской агломерации. Главное изменение – направление", – объяснил автор.

По его словам, теперь оккупанты прокладывают маршрут не через Волноваху, а через Никольскую громаду и/или через развилку в районе села Гранитное по трассе Мариуполь – Донецк в сторону Великой Новоселки.

"Россияне начали активно использовать гражданский транспорт для перевозки/буксировки военных грузовиков, багги и квдроциклов. Подобная транспортировка происходит с территории РФ через Мариуполь в направлении Бердянска. Самый вероятный пункт назначения – Приморск/Токмак", – говорится в сообщении.

Андрющенко добавил, что в Мариуполе также снова наблюдается практика ночлега личного состава армии РФ в гражданских многоэтажках. Наибольшая их концентрация – в западной части города, близкой к выезду в сторону Никольского и Мангуша.

"Можем констатировать приоритетность направлений назначения перемещения военной силы в сторону Кураховского и Времивского направлений. Переброска на Покровское направление или активные перемещения в Запорожскую область не фиксируются", – подчеркнул автор.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение 5 декабря оккупанты совершили максимальное за неделю количество штурмов на Времивском направлении фронта – более 40, в эти атаки враг бросает малые группы пехоты с привлечением бронетехники. В целом на юге Украины российское командование сосредоточило группировку численностью до 200 тысяч.

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