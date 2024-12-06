'Работали даже танки': оккупанты на Времевском направлении совершили наибольшее за неделю количество штурмов

В течение 5 декабря оккупанты совершили максимальное за неделю количество штурмов на Времевском направлении. Они штурмовали почти 40 раз за минувшие сутки

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В атаки враг бросает малые группы пехоты с привлечением бронетехники. О ситуации рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии "Укринформу".

"На Времевском направлении постоянно увеличивается количество штурмовых действий противника. Он проводит их малыми группами пехоты с привлечением боевых бронированных машин. Вчера даже работали там их танки... Бои продолжаются ожесточенные, в частности, 37 боевых столкновений произошло (5 декабря. – Ред.). Это за последнее время наибольшее количество таких боестолкновений", – отметил он, уточнив, что речь идет о минимум неделе.

Спикер уточнил, что в среднем на Времевском направлении фиксировалось 22-26 боестолкновений в сутки.

Украинские воины, по словам Волошина, делают все, чтобы сдержать продвижение оккупантов.

"Бойцы Сил обороны Украины пытаются сдержать, ведут активную оборону. За сутки уничтожили на этом направлении один танк, девять бронированных машин. Наши бойцы пытаются проводить стабилизационные мероприятия, чтобы восстановить положение по линии боевого столкновения", – подчеркнул представитель Сил обороны юга.

В целом на юге Украины российское командование сосредоточило группировку численностью до 200 тысяч.

"Вообще на юге – это до 200 тысяч, где-то около 180 тысяч. Но это включая и Черноморский флот, там 25 тысяч как минимум, и те войска, которые расположены на территории временно оккупированного Крыма, там тоже около 35 тысяч", – отметил Волошин. .

Он также рассказал, какие еще подразделения российской армии пытаются прорвать украинскую оборону на юге.

"Против нас с южного направления врага есть, начиная от 14 армейского корпуса, который представляет Северный флот РФ, и сейчас этот корпус стоит на Тендровской и Кинбурнской косе. Далее стоят общевойсковые армии их Южного военного округа. На приазовской территории стоят их общевойсковые армии Восточного военного округа. Кроме того, есть несколько соединений их Воздушно-десантных войск. Есть немало разных специальных подразделений – это и беспилотники, и разведчики их, и Росгвардия", – перечислил Волошин.

Напомним, ранее глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что Россия хочет осуществить новое наступление на Херсон. Для форсирования Днепра захватчики, по его словам, подготовили около 300 лодок.

В Вооруженных силах Украины информацию о лодках подтвердили, а также заявили, что украинские воины готовы к любому развитию событий.

Между тем руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что распространение информации о якобы запланированном Москвой наступлении на юге Украины выгодно прежде всего Кремлю и является частью его кампании по давлению на США в ожидании будущих переговоров о прекращении войны.

"Путинисты пытаются раздуть и выставить как условие угрозу Запорожской и Херсонской областям так, чтобы в США в серьезность их намерений поверили. Этот бред озвучивает Лавров в интервью Такеру Карлсону, а армия России показательно тренируется форсировать Днепр на полигонах и готовится к активным действиям на Херсонщине и в Запорожской области. Россияне стремятся "торговать" этой угрозой так же, как и "Орешником", в своей стратегии повышения ставок. Украина понимает угрозы и имеет собственное противодействие", – подчеркнул он.