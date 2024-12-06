'Готовы к любому развитию событий': в ВСУ подтвердили информацию о 300 лодках, которые Россия стянула для наступления на Херсон

Командование Сил обороны Юга отслеживает информацию о подготовке плавсредств войсками РФ для возможного форсирования Днепра. Защитники Украины готовы к любому развитию событий.

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Об этом заявил Владислав Волошин, спикер Сил обороны Юга. В эфире телемарафона он прокомментировал сообщения о 300 лодках, которые оккупанты якобы собрали для пересечения реки и наступления на Херсон.

"Командование Сил обороны Юга тоже имеет всю информацию, однако мы готовы к любому развитию событий. И скажу так: 300 лодок – ну, это 300 лодок. Нельзя назвать, что это какая-то серьезная угроза", – заявил Волошин.

Он объяснил, что для наступления агрессору нужно оборудовать переправы, чтобы перебросить боевую технику.

"А 300 лодок... Ну, на каждую посадят там пять штурмовиков. Как они будут совершать эти переправы? Вы ведь понимаете, что несколько залпов артиллерии – и просто [все]", – сказал спикер Сил обороны Юга.

По его словам, наши воины имеют огневой контроль над этим участком фронта.

Сейчас противник каждый день начинает по несколько (пять-семь) штурмовых действий на Приднепровском направлении.

Враг пытается "хотя бы зацепиться за зону островов, которые есть в устье Днепра". Эти попытки заканчиваются потерями в личном составе и в плавсредствах для агрессора.

"Никакого эффекта для врага... Это больше похоже на разведывательно-поисковые действия, потому что это штурмы малыми группами пехоты, от пяти до семи человек – они не имеют эффекта и не имеют никакого результата", – утверждает Волошин.

Также он напомнил, что побережье заминировано. "И чтобы провести какую-то такую ​​сложную операцию, как форсирование водного препятствия, да еще и такого, как Днепр, это очень сложно. Для этого нужна большая подготовка, которую при современных средствах разведки скрыть очень трудно", – подчеркнул спикер.

Напомним: 4 декабря глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что российская армия планирует начать еще одно наступление на Херсон и уже собрала 300 лодок, чтобы пересечь Днепр.

Как писал OBOZ.UA, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук отметил, что у россиян теоретически хватит сил и средств на форсирование Днепра малыми диверсионными группами, однако это ни к чему не приведет.

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