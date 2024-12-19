За сутки на фронте произошло 250 боевых столкновений: в Генштабе рассказали, где враг провел десятки штурмов. Карта

За прошедшие сутки наиболее интенсивные боевые действия продолжались на Курском, Покровском, Кураховском и Времевском направлениях. Всего было зафиксировано 250 боевых столкновений.

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Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке по состоянию на 08:00 19 декабря. Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также по трем важным объектам оккупантов.

В течение суток враг совершил три ракетных удара, 35 авиационных ударов (в частности, применил 36 управляемых авиационных бомб) и более 4250 артиллерийских обстрелов, из которых 178 были нанесены из реактивных систем залпового огня.

Российские авиаудары поразили районы таких населенных пунктов, как Александровка, Волчанские Хутора, Уды и Улаклы.

На Харьковском направлении зафиксировано одно боевое столкновение близ Волчанска.

На Купянском направлении за сутки противник совершил 26 атак. Силы обороны отразили штурмовые действия врага в районах Петропавловки, Колесниковки и Лозовой.

На Лиманском направлении оккупанты атаковали 24 раза, в том числе неподалеку от Грековки, Новоегоровки, Надии, Ямполовки и Тернов.

На Северском направлении украинские защитники успешно отразили пять попыток вражеского наступления вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано пять попыток прорыва противника в районах Часова Яра, Григорьевки и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах Торецка, Дылеевки и Щербиновки.

На Покровском направлении украинские подразделения отразили 48 штурмовых действий врага. Захватчики при поддержке авиации пытались вытеснить Силы обороны с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Проминя, Лысовки, Даченского, Зеленого, Нововасилевки, Чумацкого и Новооленовки.

На Кураховском направлении защитники Украины отразили 25 атак оккупантов, которые пытались прорвать оборону возле Сонцовки, Старых Тернов, Курахово и Дачного.

На Времевском направлении противник совершил 25 попыток штурма в районах Константинопольского, Разлива, Великой Новоселки, Благодатного, Нового Комара и Сторожевого.

На Ореховском направлении враг совершил одну атаку в сторону Новоандреевки, но получил отпор от украинских защитников.

На Приднепровском направлении в островной зоне дельты Днепра произошло пять боевых столкновений, в которых противнику не удалось добиться успеха.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Российская авиация продолжает наносить удары по собственной территории. За минувшие сутки российские самолеты совершили 21 авиаудар, сбросив 31 управляемую авиабомбу. Украинские военные отразили 68 штурмовых действий захватчиков.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины с начала полномасштабной войны проредили ряды оккупационной армии РФ примерно на 768 220 военнослужащих. В частности, 1530 захватчиков были ликвидированы и ранены в боевых столкновениях за минувшие сутки.

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