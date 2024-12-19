Более 1500 оккупантов и 170 единиц техники и вооружения: озвучены потери РФ за сутки

Силы обороны Украины с начала полномасштабной войны проредили ряды оккупационной армии РФ примерно на 768 220 военнослужащих. В частности, 1530 захватчиков были ликвидированы и ранены в боевых столкновениях за минувшие сутки.

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Также накануне защитники обезвредили еще 170 единицы российской военной техники и вооружения. О потерях агрессора по состоянию на 19 декабря рассказал Генеральный штаб ВСУ.

В частности, украинские воины отминусовали еще 27 боевых бронированных машин (всего 19 799), 14 артиллерийских систем (21 178), пять танков (9576), одно средство ПВО (1026) войск РФ.

Был сбит 51 российский беспилотник оперативно-тактического уровня (всех 20 521), сожжено 68 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (31 678), четыре – спецтехники (3656).

В общем ВСУ уничтожили уже 2943 крылатые ракеты, 1256 РСЗО, 369 самолетов, 329 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку российской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине был ликвидирован 19-летний солдат армии РФ из Татарстана. Он пополнил ряды "200-х" оккупантов через 12 дней после подписания контракта.

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