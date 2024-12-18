В Украине был ликвидирован 19-летний солдат из Татарстана, воевавший на стороне страны-агрессора России. Командиры отправили его на фронт как пушечное мясо, даже без должной военной подготовки, – он погиб уже через 12 дней после подписания контракта.

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Об этом сообщают российские паблики. Уроженец села Нуса Риназ Губайдуллин за несколько недель до своего 19-летия подписал контракт и отправился на так называемую специальную военную операцию.

20 февраля оккупант выехал из Арска и вскоре оказался на передовой.

Как рассказала его мать в видео, опубликованном 1 июля в российском Telegram-канале "Не жди меня из Украины", связь с сыном оборвалась 1 марта. Она отметила, что он находился в Луганской области. 2 декабря в том же канале появился его некролог.

Как стало известно, оккупант погиб 4 марта 2024 года, уже через 12 дней после начала службы. Согласно данным Арского районного суда, у погибшего контрактника были долги по микрозаймам.

Ранее сообщалось, что российские военные массово бросают раненых и погибших оккупантов на поле боя. Кроме того, у российских военных существуют инструкции, обязывающие раненого солдата избегать попадания в плен любыми способами, даже ценой собственной жизни. В случае ранения россиянин должен покончить с собой.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины накануне, 17 декабря, "денацифицировали" еще 1580 российских оккупантов. Общие боевые потери России в живой силе к утру 18 декабря составили 766 690 захватчиков.