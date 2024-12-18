ВСУ отминусовали еще 1580 российских оккупантов, 4 танка и 21 ББМ врага – Генштаб

Украинские воины накануне, 17 декабря, "денацифицировали" еще 1580 российских оккупантов. Общие боевые потери России в живой силе к утру 18 декабря составили 766 690 захватчиков.

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Также вражеская армия потеряла десятки единиц военной техники и вооружений. Об этом утром 18 декабря сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Кроме живой силы, враг активно терял также военную технику и вооружения: в общей сложности уничтожено 156 единиц.

Так, россияне накануне потеряли четыре танка (всего этой техники РФ потеряла 9571 единиц), 21 боевую бронированную машину (19772), пять артиллерийских систем (21164) и 64 БПЛА оперативно-тактического уровня (20470).

Отминусованы и 60 единиц автомобильной (31 610) и две единицы специальной (3 652) техники.

Неизменным пока остается количество уничтоженных российских РСЗО (1256), средств ПВО (1025), самолетов (369), вертолетов (329), крылатых ракет (2943), кораблей/катеров (28) и подводных лодок (1).

Напомним, накануне в ВСУ показали работу воинов бригады "Эдельвейс" и озвучили потери врага. Вражеская атака в одном из направлений на позиции бригады продолжалась 15-16 декабря.

В общей сложности воины 10-й ОГШБр ликвидировали 44 российских окупантов и 33 "затрехсотили", одного взяли в плен.

В бою было уничтожено 14 мотоциклов, один МТ-ЛБ и один баги, а также подавлено 34 FPV-дрона российских захватчиков.