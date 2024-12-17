Российский штурм закончился фиаско: в ВСУ показали работу воинов бригады 'Эдельвейс' и озвучили потери врага. Видео

Воины 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" продемонстрировали успешное отражение очередного вражеского штурма на их позиции. Итогом стало уничтожение живой силы и техники войск РФ.

Видео дня

Атака продолжалась 15-16 декабря, место защитники не разглашают. Видео их боевой работы опубликовал Telegram-канал "СтратКом ВСУ" Центра стратегических коммуникаций.

"Еще один массированный штурм оккупантов закончился фиаско!" – говорится в подписи к кадрам.

Отмечается, что российские оккупанты пытались возобновить штурмовые действия на позиции бригады "Эдельвейс". По вражеским пехотинцам и штурмовикам на мотоциклах защитники отработали сбросами с дронов и другим вооружением.

В одном из случаев раненый и истощенный российский военный совершил успешную самоликвидацию.

Противоположно поступил его товарищ, который, демонстративно размахивая руками, сдался в плен украинскому дрону.

В общем воины 10-й ОГШБр ликвидировали 44 российских оккупантов и 33 "затрехсоили", одного взяли в плен.

В бою было уничтожено 14 мотоциклов, один МТ-ЛБ и один баги, а также подавлено 34 FPV-дроны российских захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ГПСУ показали, как пограничники бригады "Месть" остановили прорыв оккупантов в направлении Северска. Это была одна из самых больших атак за несколько месяцев и она обернулась для врага потерями.

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